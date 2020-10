MotoGp 2020, Gp Francia, pole a Quartararo: video delle qualifiche

Nel circuito di Le Mans sarà il francese a partire dalla prima posizione sulla sua Yamaha non ufficiale. Accanto a lui Jack Miller e Danilo Petrucci. Soltanto decimo Valentino Rossi, mentre Andrea Dovizioso partirà sesto. Eliminato nel Q1 Joan Mir, secondo nella classifica del Mondiale. La gara è in programma domenica 11 ottobre alle 13.00 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

La classifica e la gara di domani

Il favorito alla vittoria appare dunque il francese Quartararo che già nelle libere 4 era stato il più veloce con 1:32.528 con soli 5 millesimi di vantaggio su Franco Morbidelli e 35 su Maverick Viñales. In testa al Mondiale c’è proprio Quartararo con 108 punti seguito da Joan Mir a 100, Maverick Viñales a 90, Andrea Dovizioso a 84 e Franco Morbidelli a 77. Lo scorso anno sul circuito francese a vincere fu Marc Marquez sulla Honda ufficiale: il campione del mondo in carica non sarà in pista, così come nei precedenti Gp, a causa di un infortunio.