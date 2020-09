MotoGp, Gp di Catalogna: vittoria per Quartararo, Rossi out

Grandissima gara del pilota francese, che taglia il traguardo davanti a Mir e Rins. Solo quarto Morbidelli, partito in pole. Valentino cade in curva quando è secondo a nove giri dal termine. Dovizioso travolto da Zarco in avvio

Vittoria e ritorno in vetta al mondiale. Domenica perfetta per Fabio Quartararo, pilota del team Yamaha Petronas che ha vinto il Gran premio della Catalogna nella classe MotoGp. Secondo posto per la Suzuki di Jon Mir davanti all'altra Suzuki di Alex Rins. Delusione per gli italiani. Con Dovizioso e Rossi entrambi fuori per caduta, il migliore è Franco Morbidelli su Yamaha Petronas, solo quarto nonostante la partenza dalla pole position conquistata nelle qualifiche di sabato 26 settembre.

Dovizioso cede la leadership del mondiale

Peggio, molto peggio, è andata a Dovizioso e Rossi. Il pilota della Ducati, sfortuntissimo, è stato travolto da Zarco a inizio gara cedendo il primo posto nella classifica mondiale a Quartararo, quello della Yamaha, fresco di firma per il prossimo anno col team Petronas e terzo nelle qualifiche, è scivolto da solo, in curva, quando mancavano nove giri al termine ed era secondo alle spalle di Quartararo.

Luca Marini trionfa in Moto 2

In famiglia esulta invece Luca Marini, che vince ancora in Moto 2. Gara perfetta per il fratello di Valentino, partito dalla pole, per tagliare il traguardo davanti a Lowes e Di Giannantonio, consolidando la vetta nel Mondiale con 150 punti, 20 in più di Bastianini.