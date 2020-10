Spadafora: "Serie A non a rischio, tutti si attengano al protocollo"

La Serie A, al momento, non è in pericolo nonostante la risalita della curva dei contagi da coronavirus in Italia. "Campionato a rischio? No, non corriamo il rischio di bloccarlo". A dirlo è il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al termine dell'incontro in Figc con il presidente Gabriele Gravina. "Dovremo continuare ad avere prudenza. Tutti devono attenersi alle regole rigide del protocollo, se poi la situazione sanitaria dovesse cambiare come governo siamo pronti a cambiare”, ha aggiunto Spadafora dopo le polemiche legate al caso Juventus-Napoli (FOTO).