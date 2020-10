Parma-Verona 1-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio con Kurtic, al primo minuto. Niente da fare per il Verona, che cerca soprattutto nel secondo tempo il pareggio, senza riuscirci. Si tratta della prima sconfitta stagionale per gli uomini di Juric e del primo successo per il Parma

Parma-Verona si decide a 25 secondi dal fischio d'inizio: il gol di Kurtic, appena tornato disponibile tra le fila dei padroni di casa, infatti sarà l'unico nei due tempi. Il Verona cerca di accorciare le distanze ma non trova mai la rete, consegnando i primi tre punti in classifica agli uomini di Liverani, che infliggono la prima sconfitta del 2020 ai veneti.

Il Parma trova subito il vantaggio: Karamoh scappa via sulla fascia destra e appoggia in mezzo per il gol a porta vuota di Kurtic dopo nemmeno un minuto dal fischio d'inizio. Per il resto del primo tempo il Verona si fa sentire con qualche buon tiro, ma senza mai sembrare davvero pericoloso.

Al 53' doppia opportunità per il Parma, Prima Kurtic col destro da fuori area, ma Skorupski si distende e para. Poi sulla ribattuta ci prova Hernani, ma il suo tiro viene respinto dalla retroguardia ospite. Non cambia poi molto il corso dell'incontro al Tardini: il Verona fa la partita e spinge per trovare il pari, mentre il Parma cerca di chiuderla in contropiede.