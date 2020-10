Milan-Spezia 3-0: video, gol e highlights della partita di serie A

Tre gol tutti nel secondo tempo consegnano la vittoria al Milan, che batte lo Spezia per 3-0. I primi 45 minuti la difesa dei liguri regge, ma è nella ripresa che si sente la differenza tra le due formazioni, con gli uomini di Pioli che grazie a una doppietta di Leao e a un gran col di Hernandez si conquistano la vittoria a San Siro e la vetta della classifica alla fine della terza giornata di campionato. (Nel video in alto a destra, gli highlights, visibili da subito per gli abbonati Sky e tre ore dopo la fine del match per tutto il pubblico)