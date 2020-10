Benevento-Bologna 1-0: video, gol e highlights della partita

Primo tempo piatto tra le due squadre, che non riescono a trovare la rete. Nella ripresa è Lapadula che segna l'unica rete della partita per il Benevento, che poi mura la propria porta fino al fischio finale

Non bastano nemmeno i quattro minuti di recupero del secondo tempo per cambiare il risultato di Benevento-Bologna: la partita è stata decisa da Lapadula, che al 66' segna l'unico gol del match che consegna ai padroni di casa la vittoria. Sul campo si è visto comunque una partita combattuta, peccato per gli 11 di Mihajlovic che non sono riusciti a trovare il gol.