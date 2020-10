Maradona preso in giro per la visiera anti Covid

L'ex Pibe de Oro si sfoga sui social dopo essere stato criticato per aver indossato il dispositivo di protezione in plexiglass, in panchina, durante la partita amichevole del suo Gimnasia contro il San Lorenzo

"Oggi sono uscito di casa con questa maschera, che mi è stata consigliata dal dottore". Apre così il suo post di sfogo su Instagram Diego Armando Maradona , dopo essere stato preso in giro via social per aver indossato la visiera anti-Covid durante una partita amichevole del suo Gimnasia contro il San Lorenzo. L’ex Pibe de Oro ha parlato di mancanza di rispetto, ma la sua foto con il casco in plexiglass ha inevitabilmente fatto il giro del web in poco tempo, suscitando le reazioni più disparate.

La maschera "integrale" in panchina contro il San Lorenzo

L'amichevole andata in scena allo stadio Nuevo Gasometro, privo di pubblico, tra Gimnasia La Plata e San Lorenzo è passata decisamente in secondo piano quando Maradona si è presentato in panchina con una maschera protettiva "integrale". Anche il figlio più piccolo, Diego Fernando, era in panchina, accanto al padre, con il volto schermato dalla particolare protezione contro il Coronavirus.

Lo sfogo di Maradona

L'allenatore del Gimnasia, dopo aver visto la reazione social suscitata dalla sua visiera, ha deciso di affidare al proprio profilo Instagram un post di sfogo. "L'ho fatto - ha scritto - per obbligo e per rispetto di tutti coloro che sono morti a causa del Covid". L'ex numero 10 se l'è presa anche con quei giornalisti che "ti criticano sia quando non ti prendi cura di te stesso che quando lo fai". Maradona non ha affatto preso bene i commenti derisori nei suoi confronti sottolineando che "quelli che ridono di persone come me sono gli stessi che poi si scandalizzano di fronte al bilancio delle vittime".