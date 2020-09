Sorteggi Champions League: data, orario, criteri e fasce per i gironi

Il sorteggio sarà in diretta giovedì 1 ottobre dalle 16.45 su Sky Sport e in live streaming su skysport.it. La fase a gironi inizierà il 20 e il 21 ottobre 2020, mentre la finale è in programma per il 29 maggio 2021 allo stadio Atatürk di Istanbul. Ecco tutte le informazioni sui criteri e le fasce per comporre i gironi

È tutto pronto per la Champions League 2020-21. I sorteggi per la prossima fase a gironi si terranno giovedì 1 ottobre a Ginevra, in Svizzera. Per completare il quadro delle 32 squadre che prenderanno parte alla competizione mancano ancora i nomi delle tre vincenti nelle sfide di ritorno degli spareggi in programma questa sera.

Cosa cambia quest’anno

approfondimento

Coronavirus, dal Genoa al Flamengo: i positivi nel mondo del calcio

In questa stagione, a causa dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) che ha costretto a posticipare il termine della precedente, la competizione subirà alcune modifiche: innanzitutto le date, con l'inizio ufficiale spostato di qualche settimana. In secondo luogo, le partite dei turni preliminari e di qualificazione, fatta eccezione per gli spareggi finali, si sono giocate in gara secca e non nella consueta modalità di andata e ritorno. I match si giocheranno a porte chiuse, fino a nuovo ordine, e saranno previste cinque sostituzioni. I giocatori convocati saranno 23 per squadra.

Quali squadre sono qualificate

Sono 29 i club che hanno già un posto garantito per la prossima fase a gironi. Juventus, Inter, Atalanta e Lazio saranno le italiane coinvolte nella competizione. Due le novità assolute: il Rennes e il Basaksehir, alla prima partecipazione assoluta. Ecco tutte le squadre qualificate:

SPAGNA: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia

INGHILTERRA: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea

ITALIA: Juventus, Inter, Atalanta, Lazio

GERMANIA: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Borussia Mönchengladbach

FRANCIA: Psg, Marsiglia, Rennes

RUSSIA: Zenit St Pietroburgo, Lokomotiv Mosca

PORTOGALLO: Porto

BELGIO: Club Brugge

UCRAINA: Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev

TURCHIA: Istanbul Basaksehir

OLANDA: Ajax

GRECIA: Olympiacos

UNGHERIA: Ferencvaros

Quando e dov'è il sorteggio

Una volta conosciuti i nomi delle ultime squadre che si qualificheranno, si potrà procedere alla composizione dei gruppi. Il sorteggio della fase a gironi si svolgerà giovedì 1 ottobre, alle 17, a Ginevra, in Svizzera. È possibile seguirlo in diretta dalle 16:45 alle 19 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football e in live streaming su skysport.it. A metà dicembre, dopo i gironi, si passerà al sorteggio degli ottavi di finale, poi il 19 marzo 2021 toccherà a quarti e semifinale.

Quali sono le fasce

La prima fascia è composta dai detentori di Champions ed Europa League, oltre ai vincitori dei principali campionati nazionali per il ranking Uefa. Le fasce 2, 3 e 4, invece, sono determinate dai coefficienti dei club, un valore stabilito dai risultati ottenuti dalle società negli ultimi cinque anni. Ecco le fasce per l'edizione 2020-21 (le prime due sono già definite, la terza e la quarta lo saranno dopo le ultime qualificazioni):

FASCIA 1: Bayern Monaco, Siviglia, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Psg, Zenit St Pietroburgo, Porto.

FASCIA 2: Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax.

FASCIA 3 o 4: Dinamo Kiecv, Lipsia, Inter, Olympiacos, Lazio, Atalanta, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Rennes, Ferencvaros.

Come funziona il sorteggio

Le squadre saranno divise in quattro teste di serie. La fascia 1 sarà composta dai detentori di Champions ed Europa League più i campioni delle sei nazioni con il ranking più alto. Le fasce dalla 2 alla 4 saranno determinate dalla classifica dei coefficienti delle società qualificate. Nessun club potrà affrontare un'altra squadra della stessa fascia né della stessa federazione.

Il calendario delle partite

La fase a gironi inizierà il 20 e 21 ottobre 2020. Sette giorni dopo andrà in scena la seconda giornata, la settimana seguente si giocherà la terza. Dopo una pausa di tre settimane, il 24 e 25 novembre si tornerà in campo per il quarto turno, mentre l'1 e 2 dicembre sarà in programma la quinta giornata. L'ultimo appuntamento sarà previsto per l'8 e 9 dicembre. Per la fase a eliminazione diretta, invece, si arriverà direttamente al 2021. Gli ottavi di finale si disputeranno tra il 16 febbraio e il 17 marzo, i quarti tra il 6 e 14 aprile, le semifinali tra il 27 aprile e il 5 maggio. La finale è in programma per il 29 maggio 2021. Ecco tutte le date della prossima edizione:

FASE A GIRONI

1^ giornata: 20/10/2020–21/10/2020

2^ giornata: 27/10/2020–28/10/2020

3^ giornata: 03/11/2020–04/11/2020

4^ giornata: 24/11/2020–25/11/2020

5^ giornata: 01/12/2020–02/12/2020

6^ giornata: 08/12/2020–09/12/2020

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale: 16/02/2021–17/03/2021

Quarti di finale: 06/04/2021–14/04/2021

Semifinali: 27/04/2021–05/05/2021

Finale: 29/05/2021

Dove si gioca la finale

L'ultimo atto della competizione si giocherà allo stadio Atatürk di Istanbul, l'impianto che avrebbe dovuto ospitare la finale del 2020, poi disputata al Da Luz di Lisbona. San Pietroburgo invece, che avrebbe dovuto ospitare l'atto conclusivo del 2021, sarà la sede della finale del 2022.