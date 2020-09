Messi-Barcellona scontro totale. Leo: clausola di 700 mln non valida

La dichiarazione sulla clausola di rescissione

Nella dichiarazione infatti si legge: "Non sappiamo quale contratto abbiano analizzato e quali siano le basi sulle quali concludano che il suddetto avrebbe una 'clausola di rescissione' applicabile nel caso in cui il giocatore dovesse decidere di esercitare la clausola unilaterale per liberarsi, con effetto a partire dal termine della stagione 2019/2020. Ciò è dovuto a un evidente errore della Liga. Così come indica letteralmente la clausola del contratto firmato dal giocatore col club: 'Questo indennizzo non si applicherà qualora la risoluzione del contratto per decisione unilaterale del giocatore abbia effetto a partire dal termine della stagione 2019/2020'. È ovvio quindi che la clausola di risoluzione da 700 milioni di euro non sia assolutamente applicabile". La trattativa per la permanenza al Barcellona di Leo Messi rischia ora di subire un brusco stop.