Tyc Sport: "Messi al Barcellona: voglio andare via gratis"

Il sito argentino Tyc scrive che il giocatore avrebbe spedito un fax alla società esprimendo la volontà di voler lasciare i blaugrana a parametro zero

Sembrano trovare sempre più conferme i rumors sull'addio di Lionel Messi al Barcellona. Secondo quanto riportato dal sito argentino Tyc Sports, il capitano dei blaugrana avrebbe annunciato alla società che intende lasciare il club, ma la cosa più clamorosa è che vorrebbe farlo gratis. La società ha confermato all'Associated Press che la richiesta del giocatore.

"Il capitano del Barcellona si appella a una clausola che lo svincola a parametro zero" leggi anche Messi all'Inter? Intanto compra casa nella via della sede del club La notizia arriva dopo che il quotidiano argentino Olè aveva annunciato per la giornata di oggi la decisione definitiva del numero 10. Messi avrebbe inviato un burofax, un messaggio certificato, riferendo di avvalersi della clausola che lo svincola a parametro zero a fine stagione. I legali del Barca sostengono però che la clausola scadeva il 10 giugno. Il capocannoniere di tutti i tempi del Barca ha un contratto con i catalani fino al 2021.

Il giocatore argentino ha vinto 10 campionati coi blaugrana vedi anche Psg-Bayern Monaco 0-1: gol e highlights della finale di Champions L'annuncio arriva 11 giorni dopo l'umiliante sconfitta per 8-2 del Barcellona contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League (GLI HIGHLIGHTS), una delle peggiori sconfitte nella carriera del giocatore e della storia del club, avvenuta in una stagione molto difficile per la squadra - la prima senza aver vinto un titolo dal 2007-08. Messi ha vinto un record di sei palloni d'oro durante il suo periodo al Barcellona come miglior giocatore del mondo e ha aiutato il club a vincere 10 campionati spagnoli e quattro Champions League.

L'ex presidente Laporta: "Temo che Bartomeu voglia cedere Messi" approfondimento Inter, la società: “Con Conte stabilite basi per proseguire insieme” Sul divorzio si era pronunciato in giornata Joan Laporta, già presidente del Barcellona all'epoca d'oro di Guardiola e ora candidato al ritorno alla guida del del Club: "Temo che il Barcellona sia intenzionato a cedere Messi, e sarebbe un'errore storico". In un tweet polemico Laporta è partito dalla situazione Suarez, dopo le notizie dei media spagnoli secondo cui il nuovo tecnico Ronald Koeman avrebbe comunicato al telefono all'uruguiano che non rientra nei suoi piani. "Aver detto per telefono a Suarez che non serve è un atto di codardia".