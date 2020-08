Inter, la società: “Con Conte stabilite basi per proseguire insieme”

"L'incontro di oggi tra il club e Antonio Conte - rende noto all'Ansa l'Inter - è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto".

Il meeting a villa Bellini

L’incontro non si è svolto nella sede dell’Inter ma a villa Bellini, un’elegante residenza a Somma Lombardo in provincia di Varese, destinata soprattutto all'organizzazione di eventi nuziali. Un incontro delicato che aveva come obiettivo quello di stabilire se il matrimonio tra Conte e l'Inter sarebbe proseguito.