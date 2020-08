Coronavirus Francia, 4 calciatori dell'Om positivi: partita rinviata

Brutte notizie per il calcio francese. La partita che avrebbe dovuto aprire, venerdì alle 19, il campionato della Ligue 1 francese, Olympique Marsiglia-Saint Etienne, è stata rinviata a causa di quattro casi di giocatori positivi al Covid-19 fra i marsigliesi ( LE NOTIZIE IN DIRETTA SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE ). Lo si apprende dalla radio RMC-Sport. Una trentina di calciatori sono positivi al Covid nella massima divisione francese che inizierà fra tre giorni. Le regole della Lega impongono il rinvio di un match se quattro o più giocatori di una squadra sono risultati positivi.

Due casi sospetti anche nel Nimes Olympique

approfondimento

Inter-Shakhtar Donetsk 5-0: video, gol e highlights di Europa League

Il primo caso è tra i giocatori marsigliesi è stato annunciato la scorsa settimana, ma altri tre sospetti sono stati confermati oggi. Anche il Nimes Olympique ha annunciato due casi sospetti, disponendo l'isolamento per tutto il personale in attesa dei test. Lo scorso 9 agosto, le due squadre si erano incontrate per un'amichevole vinta per 1 a 0 dai marsigliesi.