Siviglia-Manchester United 2-1: highlights del match di Europa League

Gli spagnoli vincono in rimonta. Al gol su rigore di Bruno Fernandes rispondono Suso e de Jong. Sesta finale nella competizione per la squadra andalusa, che ne ha già vinte cinque

Ancora Siviglia, sempre Siviglia. Gli spagnoli vincono la semifinale contro un Manchester United bello, giovane e ingenuo e si qualificano per l’ultimo atto di un’Europa League ormai loro giardino di casa, dove attenderanno la vincente della sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk. Una bella rivincita per Julen Lopetegui a più di un anno di distanza dall’esonero dal Real Madrid, e la conferma del feeling tutto particolare del Siviglia con la seconda competizione europea per club, già vinta cinque volte.

Primo tempo vedi anche Inter-Bayer Leverkusen 2-1: video, gol e highlights di Europa League Parte fortissimo il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, che passa in vantaggio al 9’ con un calcio di rigore trasformato da Bruno Fernandes, al dodicesimo gol da quando è passato ai Red Devils (ai quali si aggiungono otto assist, per un totale di 20 reti prodotte in 20 partite). Sembra tutto facile per lo United, ma al 26’, un po’ improvviso, arriva il pareggia del Siviglia. È Suso a finalizzare una bella azione manovrata che parte da dietro, si sviluppa sulla sinistra e finisce sul lato opposto col piatto sinistro sul primo palo dell’esterno offensivo ex Milan. Il primo tempo prosegue in sostanziale equilibrio fino al 45’.

Secondo tempo vedi anche Siviglia-Roma 2-0: video, gol e highlights del match di Europa League L’avvio di ripresa ha invece chiaramente il marchio del Manchester United, che sembra volerla e poterla vincere. Pronti via e Bono respinge una conclusione di Greenwood a tu per tu con lui. Cinque minuti dopo il portiere degli spagnoli si ripete su Martial. Duello che si replica senza che l’esito cambi anche al 53’ e al 54’. Il Manchester United è padrone del campo quando Luuk de Jong prende il posto di el-Nesyri, al 56’. I Red Devils, però, perdono un po’ di spinta, rischiano di vedersi fischiare un rigore contro per un tocco di gomito di Bruno Fernandes su punizione di Jordan e al 78’ capitolano su un piattone di de Jong che devia alle spalle di De Gea un cross perfetto di Navas dalla destra. L’assalto finale della squadra di Solskjaer non cambia la partita: il Siviglia è in finale.