Primo tempo, Siviglia avanti con Reguilón e En-Nesyri

Nel primo tempo per il Siviglia sblocca il match Reguilón: il terzino in prestito dal Real Madrid sorprende la difesa giallorossa trovando il varco giusto per entrare in area e battere Pau Lopez (che si fa trafiggere da un tiro non irresistibile). Al 44' è ancora il Siviglia ad andare a segno, questa volta con En-Nesyri che deve solo appoggiare in rete il 2-0 su assist di Ocampos.