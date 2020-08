City-Lione 1-3: gol e highlights della partita di Champions League

Altro risultato a sorpresa nei quarti di finale della competizione europea: grazie a Cornet e la doppietta di Dembélé i francesi, dopo aver eliminato la Juventus, battono la squadra di Guardiola e volano in semifinale. Per loro ci sarà il Bayern Monaco, che ha sconfitto 8-2 il Barcellona

Dopo il clamoroso 8-2 del Bayern Monaco sul Barcellona (VIDEO), i quarti di finale della Champions League si concludono con un altro risultato a sorpresa: il Lione, che aveva già eliminato la Juventus agli ottavi (VIDEO), batte anche il Manchester City e vola in semifinale. Per i francesi gol di Cornet e doppietta di Dembélé, per gli inglesi pareggio momentaneo di De Bruyne (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE). A giocarsi la finale saranno le vincenti di Lipsia-Psg e Bayern Monaco-Lione.

Primo tempo: sblocca Cornet vedi anche Champions League, Barcellona-Bayern Monaco 2-8: gli highlights City subito pericoloso con Sterling, che servito da Cancelo cerca l'assist per Gabriel Jesus anziché tirare: decisivo Marçal in scivolata a interrompere la giocata (3'). Due minuti dopo brivido anche per gli inglesi: Walker appoggia di petto per Ederson, e per poco non mette in seria difficoltà l'estremo difensore del City. Il Lione è partito bene, e al 24' riesce a capitalizzare quanto costruito: scatto di Ekambi, deviazione in scivolata di Garcia, raccoglie Cornet che batte Ederson fuori dai pali. Al 31' Lopes respinge due volte i tentativi degli inglesi, prima uscendo sul cross di Cancelo, poi murando il tentativo di Gundogan. A fine primo tempo francesi in vantaggio 1-0.

Secondo tempo: De Bruyne illude, Dembélé colpisce approfondimento Dal Barcellona al Brasile: le sconfitte più pesanti di tutti i tempi A inizio ripresa ritmo alto del City, che si spinge in avanti alla ricerca dell'immediato pareggio. L'occasione migliore per gli inglesi è tuttavia da fermo: De Bruyne ci prova su punizione, Lopes respinge in tuffo (60'). Per il belga l'appuntamento con il gol è solo rimandato: al 69' Sterling mette in mezzo per il centrocampista del City, che con un preciso destro fa 1-1. Gli inglesi continuano ad attaccare convinti, ma al 79' arriva la doccia fredda con il neo-entrato Dembélé, che lanciato da Aouar batte Ederson a tu per tu. All'85' clamorosa occasione per il City: Sterling, su assist di Gabriel Jesus, spara alto a porta vuota da pochi passi. Gol sbagliato, gol subito: conclusione di Aoutar, Ederson non trattiene e Dembélé deve solo depositare in rete per il 3-1 finale.