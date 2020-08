Siviglia-Roma, i giallorossi si giocano l’accesso ai quarti di EL

Mentre questa notte è stato fatto il primo passo per il passaggio di proprietà, stasera alle 18.55 la squadra di Fonseca dovrà tentare di battere la formazione spagnola in una partita secca da dentro o fuori. Zaniolo giocherà dal primo minuto, mentre Pellegrini dovrebbe partire dalla panchina

Questa sera alle 18.55 (su Sky Sport Uno e Sky Sport 252), allo stadio “MSV Arena” di Duisburg in Germania, la Roma si gioca l’accesso ai quarti di finale di Europa League contro gli spagnoli del Siviglia, vincitori cinque volte del trofeo. Il match dei giallorossi è uno dei due ottavi, l’altro è quello che ha visto in campo ieri sera l’Inter contro il Getafe, che si disputerà in partita secca. La Roma, infatti, così come i nerazzurri, lo scorso febbraio non ha giocato l’andata del match a causa della sospensione legata al coronavirus. La squadra di Fonseca, questa sera, dovrà essere brava a concentrarsi sulla partita evitando di pensare all’imminente cambio di società. Nella notte, infatti, è stato firmato il contratto preliminare per la cessione del club dal gruppo di James Pallotta a quello di Dan Friedkin per una cifra di circa 591 milioni di euro.

La Roma in campo con Zaniolo

I giallorossi scenderanno in campo con il 3-4-2-1, un modulo che nelle ultime otto giornate di campionato ha permesso alla squadra di Fonseca di conquistare 7 vittorie e un pareggio. Il portoghese nella conferenza stampa del pre-partita ha annunciato che Nicolò Zaniolo giocherà dal primo minuto, mentre Lorenzo Pellegrini, reduce dalla frattura al setto nasale rimediata contro la Fiorentina, dovrebbe rimanere in panchina. Al centro della difesa giocherà invece Ibanez, che sostituirà Smalling, per il quale non è stato raggiunto l'accordo con il Manchester United per il prolungamento del prestito. Questa la probabile formazione della Roma: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.