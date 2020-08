Dybala eletto miglior giocatore della Serie A 2019/2020. FOTO

5/15 ©Getty

Archiviato il campionato ora la testa dei campioni d'Italia è focalizzata sugli ottavi di Champions League e la sfida con il Lione. I bianconeri sono chiamati a ribaltare lo 0-1 dell'andata rimediato in terra francese. Proprio Dybala tiene in apprensione la Vecchia Signora. Dopo l'infortunio rimediato con la Sampdoria in campionato, l'argentino è in dubbio. Da Vinovo, però, filtra un cauto ottimismo