Calcio, la Serie A 2020/2021 al via il 19 settembre

L'ultima giornata dovrebbe essere il 23 maggio

approfondimento

Serie A, 90 anni di campionati in un’animazione

Il Consiglio di Lega si è riunito nella serata del 3 agosto e "ha deliberato all'unanimità che la Serie A TIM 2020/2021 inizierà nel weekend del 19-20 settembre'', si legge in una nota. ''La decisione conferma la preferenza già espressa nel pomeriggio dalla maggioranza delle Società in una riunione dedicata a questo tema''. Da quanto si apprende, il campionato dovrebbe fermarsi per la sosta natalizia dal 23 dicembre al 3 gennaio, con l'ultima giornata che dovrebbe essere programmata per il 23 maggio. I turni infrasettimanali dovrebbero essere cinque, oltre a quello di mercoledì 6 gennaio.