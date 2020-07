10/16 ©Getty

Intanto, a fine febbraio, cominciano ad emergere i primi casi in Italia di nuovo Coronavirus, destinati a crescere esponenzialmente in tutto il mondo e a portare alla sospensione di tutti gli sport, tra cui il calcio. Ma prima del lockdown la Juve si riprende la testa della classifica battendo ancora l’Inter per 2-0 in uno Stadium deserto per motivi di sicurezza