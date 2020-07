Atalanta-Bologna 1-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Torna a vincere l’Atalanta dopo il pareggio contro il Verona ( HIGHLIGHTS ). La squadra di Gasperini batte in casa il Bologna di Mihajlovic, in una sfida sul filo dei nervi anche tra i due allenatori, e incassa con tre turni d’anticipo la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions League ( CLASSIFICA ). Decisivo ancora una volta Luis Muriel, giunto alla diciottesima realizzazione in questo campionato di Serie A ( CLASSIFICA MARCATORI ).

Primo tempo

Nel primo tempo è il Bologna a rendersi maggiormente pericoloso e a comandare anche nel possesso palla. Al 9’ Soriano si gira e conclude con un gran destro, costringendo Gollini in angolo. L’Atalanta risponde con il Papu Gomez, che servito da De Roon apre troppo il destro al 16’. Al 20’ Barrow cerca il gol dell’ex con un destro dal limite che sfiora il palo alla destra di Gollini. Al 36’ attimi di tensione tra le due panchine, Mihajlovic e Gasperini non se le mandano a dire, La Penna ammonisce il primo ed espelle il secondo. La migliore occasione del primo tempo arriva al 39’ e la costuisce ancora una volta Barrow, che centra la traversa su calcio di punizione.

Secondo tempo

La ripresa comincia con l'ingresso di Muriel al posto di Pasalic. Al 48’ Palacio si libera bene al tiro con un tunnel su Freuler e spara alto da fuori. Muriel al 49’ va via da solo e di sinistro impegna Skorupski in una parata per nulla banale. Con l’ingresso in campo dell’attaccante colombiano, ancora con un vistoso medicamento in testa dopo l’incidente domestico della settimana scorsa, l’Atalanta cambia passo e si alza il ritmo della gara. E il gol del vantaggio arriva al 62’, con Muriel che sfrutta la sponda di Zapata e di collo destro insacca sul primo palo. L’ultima occasione è della star della Primavera bergamasca Colley, entrato al posto di Zapata, che calcia addosso a Skorupski.