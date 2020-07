Formula 1, le qualifiche del Gp d'Ungheria. Mercedes favorite. DIRETTA

Dopo le pole position di Bottas nel primo Gran Premio in Austria e quella di Hamilton la settimana successiva, le Mercedes, che hanno vinto entrambi i Gp, cercano il tris a Budapest. Piccoli segnali di ripresa nelle libere per le Ferrari, che appaiono tuttavia troppo distanti per impensierire la scuderia campione del mondo. Da tenere d’occhio la Red Bull di Verstappen per le prime posizioni. Le qualifiche del Gp dell'Ungheria sono in diretta dalle 15 su Sky Sport F1 (canale 207). Domani la gara. LE FOTO