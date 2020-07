F1, Gp Stiria, la griglia di partenza: alle 15.10 via alla gara. FOTO

Nella seconda prova del Mondiale, pole position per il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, su Mercedes. Al suo fianco partirà Max Verstappen, con la Red Bull. Male le Ferrari. Charles Leclerc 11esimo in qualifica è stato penalizzato di tre posizioni e partirà dalla settima fila, mentre Sebastian Vettel ha chiuso al decimo posto. Oggi dal circuito di Spielberg diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)