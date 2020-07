La notizia era ormai nell'aria e adesso è arrivata l'ufficialità: nel 2021 Fernando Alonso tornerà in Formula 1. Il pilota spagnolo ed ex ferrarista è stato scelto dalla Renault per sostituire il partente Daniel Ricciardo (che andrà alla McLaren) dalla prossima stagione. Ad annunciarlo tramite i propri canali social la scuderia francese.