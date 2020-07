Formula 1, GP Stiria: le foto dell'incidente delle due Ferrari

7/7

Amareggiato Leclerc per l'incidente con Vettel costato il ritiro di entrambe le rosse al gp di Stiria. "Ho chiesto scusa a Vettel", ha detto ai microfoni di Sky Sport. Poi su Twitter ha scritto: "Sono deluso di me, mi dispiace ma essere dispiaciuto non è abbastanza. Seb (Vettel, ndr.) non ha avuto difetti oggi. Ho deluso il team dopo aver lavorato un'intera settimana per far fruttare subito gli aggiornamenti. Troppo desideroso di guadagnare dei posti nel primo giro. Imparerò da questo"