Cagliari-Sassuolo 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie

Termina 1-1 la partita tra Cagliari e Sassuolo. Alla Sardegna Arena sono gli ospiti a fare la partita, ma il punteggio finale è di un pari che se non serve ai sardi, ormai salvi da qualche giornata e reduci dalla pesante sconfitta sul campo della Sampdoria ( HIGHLIGHTS ), ridue di molto le speranze del Sassuolo di agganciare il treno per l’Europa League. Gli emiliani confermano il buon momento dopo il 3-3 contro la Juventus ( HIGHLIGHTS ) ma hanno la colpa di non chiudere la partita in un primo tempo sostanzialmente dominato ( CLASSIFICA SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI )

Primo tempo

Parte con personalità il Sassuolo, che chiude subito il Cagliari nella sua metà campo. Il vantaggio arriva al 12’ e lo segna Caputo, al diciottesimo centro stagionale, che sbuca sul secondo palo e appoggia in rete di testa un palla spizzata su calcio d’angolo. I neroverdi prendono in mano il pallino del gioco, fanno tanto possesso palla di fronte a un Cagliari fin troppo passivo, ma non riescono a raddoppiare prima dell’intervallo.

Secondo tempo

La ripresa sembra ripetere lo stesso canovaccio, col Sassuolo sempre avanti e presto nella condizione di aggiungere il vantaggio dell’uomo in più a quello nel punteggio. Al 48’, infatti, il giovane Andrea Carboni si fa espellere scioccamente rimediando il secondo giallo per uno sgambetto ai danni di Djuricic dopo aver perso il pallone. L’inferiorità numerica, però, compatta i rossoblù, che complice anche l’ingresso in campo di Giovanni Simeone al posto di Gaston Pereiro, crescono e trovano il pareggio al 63’. A costruirlo sono João Pedro e Rog, migliore in campo tra i padroni di casa, con il brasiliano che conclude di piatto destro l’azione che lui stesso aveva avviato, ricevendo a centro area il cross di Rog. Anche per João Pedro diciottesimo gol in stagione.