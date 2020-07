Serie A, Sampdoria-Cagliari 3-0: gol e highlights

Primo tempo

Per la Sampdoria Gabbiadini-Bonazzoli tandem d'attacco, Quagliarella in panchina. Il Cagliari si affida alla coppia Simeone-Ragatzu. Dopo otto minuti colpisce Gabbiadini, che da solo e a porta vuota deve solo depositare in rete l'assist di Jankto. Nandez prova a spaventare Cragno con una botta dal limite dell'area, ma è la squadra di casa a trovare la seconda rete del match con la conclusione potente di Bonazzoli (40'). A fine primo tempo, 2-0 per i blucerchiati.