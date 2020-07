Il Milan scende in campo con Bonaventura, Calhanoglu e Leao alle spalle di Ibrahimovic. Parma, invece, pronto a colpire con il tridente formato da Kulusevski, Cornelius e Gervinho. Buona partenza dei rossoneri, che al 20' colpiscono un palo con il colpo di testa Romagnoli da calcio d'angolo. A fine primo tempo si fanno vedere gli emiliani: prima Gervinho spara alto da ottima posizione dopo un'azione in solitaria (42'), poi Kurtic infila Donnarumma con un preciso destro di prima intenzione. All'intervallo Parma in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

vedi anche

Napoli-Milan 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

A inizio ripresa, uno-due micidiale del Milan. Prima la conclusione potente di Kessié (55') e poi l'incornata vincente di Romagnoli (59') portano i rossoneri in vantaggio. Al 74' grande chance per il Parma: la conclusione di Kulusevski, deviata da Kjaer, si stampa sulla traversa. Passano tre minuti e colpisce Calhanoglu con una botta da fuori area. A San Siro finisce così: 3-1 per il Milan, che aggancia il Napoli (a Bologna i partenopei non vanno oltre l'1-1).