1/16

"Le scuse non sono sufficienti in momenti come questo. Sono deluso di me stesso e deluso per la squadra”. Così Leclerc commenta quanto accaduto alla Ferrari nel Gp d’Austria di F1, dove il monegasco e il compagno Sebastian Vettel si sono autoeliminati a causa di una manovra azzardata. “Un incubo rosso”, l’ha definito il quotidiano sportivo spagnolo La Marca. Ma nella storia della F1 sono tanti, molti minori, gli incidenti avvenuti tra compagni di squadra, a partire da quello nel 1989 tra Senna e Prost in Giappone per arrivare alla tripletta tra Hamilton e Rosberg

GP Stiria 2020, vince Hamilton, disastro Ferrari. FOTO