Verona-Inter 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Per il Verona Stepinski unica punta con alle spalle Pessina e Lazovic; l'Inter risponde con il tandem Sanchez-Lukaku. Pronti, via e gli scaligeri passano subito in vantaggio con Lazovic, che salta Skriniar (poco reattivo nell'occasione) e buca Handanovic (2'). Poi i nerazzurri tremano sul palo di Veloso (19') e sulla conclusione al volo dell'ex Dimarco (20'). Ci provano Candreva e Gagliardini, ma la squadra di Conte non trova il pareggio. Dopo 45 minuti è 1-0 per i padroni di casa.

Secondo tempo: Candreva illude

Candreva come Lazovic, subito gol in apertura di tempo. Lukaku colpisce il palo, l'esterno ex Lazio in tap-in pareggia i conti (49'). In sei minuti l'Inter ribalta il match con l'autogol di Dimarco, che devia nella propria porta il cross di Candreva (55'). Sul finale di tempo Veloso riacciuffa i nerazzurri con un preciso sinistro (86'). Il risultato non cambia più: al Bentegodi è 2-2, un punto per parte.