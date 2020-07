4/15 ©Getty

Le sue prestazioni aiutano la Fiorentina a salire in A2 dove la Viola trascorre tre campionati prima di conquistare l'agognata promozione in serie A nella stagione 2005-2006. Guagni vestirà la maglia della sua città quasi ininterrottamente fino ad oggi, con l'eccezioni delle parentesi estive tra il 2013 e il 2014 in cui viene girata in prestito al Seattle P.H.A, al Pali Blues e all'FC Tacoma 253