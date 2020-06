Torino-Lazio 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

La Lazio non molla, soffre per un tempo e poi si sveglia. A Torino i biancocelesti vincono 2-1 contro i granata, che perdono la seconda partita consecutiva dopo la sconfitta di Cagliari ( GLI HIGHLIGHTS ) e restano ancora pericolosamente vicini alla zona retrocessione. La squadra di Inzaghi dimostra di aver smaltito le ruggini del lockdown emerse contro l'Atalanta ( GLI HIGHLIGHTS ), vince ancora dopo il 2-1 sulla Fiorentina ( GLI HIGHLIGHTS ) e riesce in questo modo a restare vicina alla Juventus e mantenere vivo il sogno scudetto.

Primo tempo

Moduli speculari per Longo e Inzaghi (squalificato, al suo posto in panchina c’è il vice Massimiliano Farris), che schierano le proprie squadre col 3-5-2. Verdi accanto a Belotti, Caicedo in coppia con Immobile. Ed è il Toro ad andare in vantaggio dopo appena cinque minuti sfruttando al meglio un calcio di rigore fischiato per mani di Immobile sulla conclusione di Nkoulou. Dal dischetto il Gallo non sbaglia e sigla il suo terzo gol nelle ultime tre partita. La Lazio tiene il dominio territoriale per i primi 45 minuti ma Sirigu è poco impegnato fino al recupero, quando Acerbi segna l’1-1 ma se lo vede annullare per fuorigioco.