Liverpool, festa per vittoria Premier. Il club sgrida i tifosi. FOTO

Dopo il trionfo di un titolo che mancava da 30 anni, migliaia di tifosi dei Reds si sono radunati per festeggiare, per due sere di fila, fuori dallo stadio di Anfield Road e al Pier Head. Dura nota della società, emessa congiuntamente al Consiglio comunale e alle forze dell’ordine per il totale disinteresse del rispetto “delle distanze di sicurezza, mettendo a rischio la salute pubblica”. Nella notte poi scontri fra agenti e hooligans. LA FOTOGALLERY