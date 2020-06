Fa festa il Liverpool che vince la Premier League per la prima volta dopo 30 anni: la sfida di Stamford Bridge, tra Chelsea e Manchester City finisce 2-1 per i Blues, e laurea i Reds di Jurgen Klopp campioni d'Inghilterra con 7 giornate di anticipo. Niente da fare per i Citizen di Pep Guardiola, distanti 23 punti dalla capolista Liverpool