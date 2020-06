Coppa Italia, la finale è Napoli-Juve. Gattuso sfida Sarri: precedenti

In uno stadio che sarà vuoto per via delle disposizioni anti-Covid, mercoledì 17 giugno i bianconeri affrontano Insigne e compagni per il primo trofeo che si assegnerà dopo lo stop. L’allenatore juventino e Gonzalo Higuaín gli ex più attesi (con l’argentino che non dovrebbe essere titolare). A favore degli azzurri l’unico precedente in un atto conclusivo di Coppa Italia nel 2012, ma il tecnico calabrese cerca “vendetta” dopo la finale persa proprio contro il club torinese nel 2018 quando allenava il Milan