Coronavirus, cancellato il Gp d'Olanda di Formula 1

L'annuncio degli organizzatori: "Quest'anno sarebbe stato impossibile far svolgere la corsa con il pubblico". Il circuito di Zandvoort sarebbe dovuto tornare in calendario dopo 35 anni: "Ne aspetteremo uno in più", affermano

Non si disputerà, a causa del coronavirus, anche il Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Il Circus sarebbe dovuto tornare in Olanda dopo 35 anni, sul circuito di Zandvoort: l'ultima volta era stata nel 1985. Quello olandese è il quarto GP che non sarà recuperato dopo Australia, Monaco e Francia, in attesa che Liberty Media, il gruppo proprietario del marchio della F1, ufficializzi in queste settimane il nuovo calendario.