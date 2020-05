Calcio, la Liga spagnola riparte l'8 giugno: è ufficiale

L’annuncio del premier iberico Pedro Sanchez: il Consiglio superiore dello Sport e i ministeri di Salute, e Sport hanno dato il via libera

La Liga spagnola di calcio e "le principali competizioni sportive" ripartiranno venerdì 8 giugno: lo ha annunciato il premier iberico, Pedro Sanchez, che il Consiglio superiore dello Sport e i ministeri di Salute, e Sport hanno dato il via libera. Il campionato spagnolo era fermo dal 23 marzo in seguito al lockdown deciso per l'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI DEL 23 MAGGIO).