Asta da record per scarpe di Michael Jordan: vendute a 560mila dollari

Un paio di Air Jordan 1s indossate e autografate dal campione sono state aggiudicate da Sotheby's per una cifra che segna il nuovo primato per calzature di questo tipo

Asta da record da Sotheby's per un paio di scarpe indossate durante un match da Michael Jordan e autografate dalla leggenda del basket NBA. Il cimelio sportivo è stato infatti aggiudicato online per ben 560mila dollari.

Le scarpe

Si tratta di un paio di Air Jordan 1s, create per il campione nel 1985. Secondo le previsioni precedenti all'asta si era stimato un possibile prezzo di aggiudicazione di circa 100-150mila euro, di gran lunga scavalcato dalla cifra reale. Una somma che supera il record mondiale per una vendita all'asta di calzature di questo tipo fissato nel 2019 a 437.500 dollari per le “Moon Shoe”, un paio di scarpe da corsa Nike del 1972. Le scarpe di Jordan sono state vendute dal collezionista Jordan Geller, e l'asta non si è tenuta in un momento casuale, ma in un periodo in cui la leggenda del parquet è tornata nuovamente sulla bocca di tutti grazie alla serie tv “The last dance” di cui è protagonista insieme ai mitici Chicago Bulls di quegli anni.

Competizione serrata

Una cifra così ragguardevole è stata raggiunta anche grazie a un'asta molto movimentata. "Abbiamo visto offerte straordinarie fino al momento in cui la vendita è stata chiusa, con un valore più che raddoppiato solo nell'ultima ora", ha dichiarato Brahm Wachter, direttore dell'eCommerce Development di Sotheby's. “Ciò, unito alla forte offerta internazionale di sei paesi dei quattro continenti, mostra non solo l'incredibile appeal di Michael Jordan, ma anche che il collezionismo delle sneaker è davvero un mercato globale e in crescita”.