Va al Lione il primo round degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. I francesi allenati da Rudi Garcia battono di misura i bianconeri nella gara d'andata al Parc Olympique Lyonnais. A decidere il match è una rete di Tousart al 31' del primo tempo. Gli uomini di Sarri, per passare il turno, sono chiamati a ribaltare la situazione nel ritorno in programma tra due settimane a Torino.

Tousart sblocca il risultato

I bianconeri iniziano il match cercando di gestire il gioco e arrivare dalle parti di Lopes. Il possesso palla dei campioni d'Italia risulta abbastanza sterile e produce solo due occasioni pericolose. Una capita sui piedi di Cristiano Ronaldo: conclusione deviata che sorvola di poco la traversa. L'altra su quelli di Alex Sandro: il tiro del terzino brasiliano dalla distanza è potente ma non preciso. Al 21' traversa del Lione con un colpo di testa di Toko Ekambi. I francesi prendono coraggio e passano al 31', quando la Juventus è momentaneamente in inferiorità numerica con De Ligt a farsi medicare a bordo campo per un vistoso taglio al volto. Numero di Aouar sulla corsia di sinistra e palla al centro per l'accorrente Tousart che batte Szczesny e sblocca il risultato.

Primo round al Lione

Nella ripresa Maurizio Sarri prova a mischiare le carte, inserendo Ramsey per Pjanic, poco brillante contro la sua ex squadra. Dybala si rende pericoloso con un'azione personale e un tiro che non trova però lo specchio della porta. La Juventus attacca ma il Lione riesce a contenere l'irruenza dei bianconeri. Sarri butta nella mischia anche Higuain al posto di Cuadrado e poi Bernardeschi per Rabiot. I cambi non bastano per arrivare al pareggio. Nel finale di gara occasione di testa per Cristiano Ronaldo: Lopes blocca. La Juventus esce sconfitta da Lione ed è chiamata a battere i francesi con due gol di scarto nel match di ritorno per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League.

Il tabellino di Lione-Juventus 1-0

Gol: 31' Tousart (L)

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois (78' Tete), Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet (81' Andersen); Toko Ekambi (66' Terrier), Dembele. All. Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (62' Ramsey), Rabiot (78' Bernardeschi); Cuadrado (70' Higuain), Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Ammoniti: Marcelo (L), Cornet (L)