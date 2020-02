Dalle stalle alle stelle, almeno quelle di Hollywood. Il Malaga che milita nella seconda divisione spagnola e naviga in acque di classifica non troppo rassicuranti potrebbe avere un’ancora a cui aggrapparsi per il futuro: George Clooney. Sembra infatti che l’attore sia legato a un gruppo di imprenditori statunitensi con i quali l’attuale presidente del club Al Thani sarebbe in trattativa per la cessione.

Non solo calcio, Malaga come Hollywood

Antonio Aguilera, presidente dell'associazione dei piccoli azionisti del club, ha confermato l’esistenza della pista a Canal Malaga: "In città c'è un imporante gruppo di produttori di cinema e tv, che vorrebbero rendere Malaga una specie di Hollywood europea. Stanno girando alcune serie dal grandissimo potenziale economico e ora stanno negoziando per acquistare il club. Tuttavia, nessuno è disposto ad accontentare la richiesta folle di Al Thani di 100 milioni: lui sa che il consorzio può anche offrire di più. Ora stanno negoziando, ha chiamato il gruppo di imprenditori americani per aprire la trattativa".