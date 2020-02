Formula 1, ecco la Mercedes W11 pronta a difendere il titolo mondiale nel 2020

Dopo aver già svelato qualche giorno fa la livrea per il Mondiale 2020 di F1, precedendo anche la presentazione della nuova Ferrari, il team campione del mondo nel giorno di San Valentino ha mostrato al mondo dei motori le immagini della nuova W11. Proverà a difendere il doppio titolo nel campionato che avrà inizio il 15 marzo con il gran premio d'Australia. Dopo le prime immagini e la presentazione ufficiale in streaming sul proprio canale You Tube, sarà il momento di scendere in pista per il filming day. Vedremo girare prima Bottas e poi i primi passaggi di Hamilton sulla W11. Lewis Hamilton: tutte le foto del pilota F1 della Mercedes