È tutto pronto per la presentazione della Ferrari che correrà il Mondiale di Formula Uno nel 2020. La monoposto del Cavallino rampante verrà svelata oggi, a Reggio Emilia, a partire dalle 18.30. La vettura di Maranello sarà anche la prima tra tutte le scuderie ad essere mostrata ai tifosi. L'unveiling sarà in diretta tv a partire dalle 18.15 su Sky Sport F1. (FERRARI: IL BRAND PIU' FORTE AL MONDO)

Perché a Reggio Emilia

La nuova Ferrari verrà mostrata al pubblico proprio a Reggio Emilia, città dove nacque la bandiera italiana. E a proposito di bandiera italiana, le indiscrezioni parlano di un Tricolore particolare sulla livrea e anche di un ritorno al passato nelle grafiche. Per quanto riguarda i numeri dei due piloti, Charles Leclerc e Sebastian Vettel, dovrebbero essere in stile fine Anni '70: un omaggio a due grandi campioni del passato come Villeneuve e Scheckter. Il colore, ovviamente, sarà rosso ma piuttosto opaco e più scuro rispetto allo scorso anno.

Come si chiamerà?

C’è molta curiosità anche sul nome della nuova vettura: i rumors parlano di un "SF1000" per ricordare il numero dei Gran premi che la Ferrari, prima scuderia nella storia a riuscirci, dovrebbe toccare in Francia, dando per scontato lo spostamento della Cina per via del coronavirus, o al limite in Canada nella gara precedente. Per quanto riguarda invece i contenuti tecnici della Ferrari del 2020, non dovrebbe esserci nessuna rivoluzione ma una riprogettazione approfondita per eliminare i punti deboli ereditati dalla SF90 che hanno creato il divario con la Mercedes campione del mondo.