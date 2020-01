Coppa Italia: Parma-Roma 0-2

La Roma si è qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia battendo il Parma per 2-0 nella partita degli ottavi giocata giovedì sera allo stadio 'Tardini' della città emiliana. A decidere una doppietta di Lorenzo Pellegrini. Ora i giallorossi affronteranno la Juventus, mercoledì 22 gennaio, all'Allianz Stadium.

La dedica a Zaniolo

"Dedica per i gol e la vittoria? Alla mia famiglia e voglio farla anche a Zaniolo, che per me è come un fratello più piccolo. Lo

aspettiamo presto in campo", è stato il commento di Lorenzo Pellegrini a fine partita. "Giocheremo anche a Torino per vincere, abbiamo voglia di fare bene, siamo un gruppo di amici che si aiutano a vicenda".

IL TABELLINO

PARMA (4-3-2-1): Colombi; Laurini (64' Iacoponi), Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella (70' Kulusevski), Barillà; Siligardi, Kurtic; Cornelius (46' Inglese). All. D'Aversa

ROMA (3-4-3): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Florenzi (79' Bruno Peres), Diawara, Pellegrini (85' Veretout), Kolarov; Ünder, Kalinic, Perotti (70' Kluivert). All. Fonseca

Ammoniti: Laurini (P), Ünder (R), Dermaku (P), Pellegrini (R)