Manca solo un match per delineare il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia 2019-20. E' quello in programma stasera al Tardini fra Parma e Roma, ultimo ottavo di finale ad eliminazione diretta che "regalerà" alla vincente una sfida contro la Juventus. I bianconeri hanno centrato il passaggio del turno superando agevolmente l'Udinese per 4-0. Nella stessa parte del tabellone vittoria senza grosse difficoltà per il Milan, che senza l'apporto di Ibrahimovic, ha battuto per 3-0 una Spal concentrata solo sul campionato dove deve inseguire una difficile salvezza. I rossoneri sfideranno nei quarti a San Siro il 28 gennaio il Torino che ha superato il turno vincendo solo ai rigori contro il Genoa.

Nei quarti le sfide Lazio-Napoli, Milan-Torino e Inter-Fiorentina

Nella parte opposta del tabellone l'unica vera sorpresa è stata l'eliminazione dell'Atalanta superata 2-1 dalla Fiorentina. Ai viola toccherà ora l'incrocio con l'Inter che ha sconfitto 4-1 il Cagliari e che parte con i favori del pronostico per le semifinali. Ultimo incrocio dei quarti sarà quello fra Lazio e Napoli che negli ottavi hanno avuto le avversarie più morbide Cremonese e Perugia entrambe provenienti dalla serie B. Ecco il quadro dei quarti con date e orari:

Napoli-Lazio, martedì 21 gennaio 20.45

Juventus-Vincente Parma/Roma, mercoledì 22 gennaio 20.45

Milan-Torino, martedì 28 gennaio 20.45

Inter-Fiorentina mercoledì 29 gennaio 20.45

Inter-Lazio e Juventus-Milan possibili semifinali

Guardando il tabellone si possono già immaginare i possibili accoppiamenti del torneo nelle fasi finali. Seguendo la logica dei pronostici le sfide più probabili in semifinale (unico turno che si giocherà con andata e ritorno) sono Inter-Lazio e Juventus-Milan ma tutto è ancora possibile. L'unica certezza è che nella finale potremmo assistere anche a un derby di Roma o di Milano mentre quello di Torino si potrebbe giocare solo in semifinale.