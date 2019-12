In attesa dell'apertura ufficiale del mercato, prevista il 2 gennaio 2020, le squadre di Serie A cominciano a imbastire le prime manovre per rinforzarsi. Chi deve salvarsi, chi vuole puntare all'Europa, chi lotta per il campionato: le società guardano soprattutto all'estero, con la Spagna al centro delle trattative. Tre nomi su tutti: Vidal, Todibo e Lobotka. Ma al momento gli unici colpi certi sono Zlatan Ibrahimovic, che ha lasciato il Los Angeles Galaxy per il Milan e il doppio arrivo di Behrami e Perin al Genoa, che hanno già sostenuto il primo allenamento.

Vidal vede nerazzurro

L'Inter vuole accogliere al più presto Vidal, uno dei rinforzi chiesti dall'allenatore Antonio Conte per continuare la corsa in campionato a braccetto con la Juventus. Il centrocampista del Barcellona spinge per la cessione, e ha appena denunciato la sua (ex?) squadra davanti alla Commissione Mista della Liga e all'Associazione dei calciatori spagnoli per il presunto mancato pagamento di alcuni bonus. Il club blaugrana ha però spiegato che il giocatore avrebbe interpretato male alcune clausole del contratto, e ha poi stigmatizzato la scelta di agire in sede legale proprio a ridosso del mercato. Al momento la situazione è in stallo.

Nuovo regista per il Napoli

Per il Napoli spunta il nome di Lobotka, centrocampista classe 1994 del Celta Vigo, che l'allenatore Gattuso vorrebbe come nuovo regista. Come riporta Sky Sport, la società partenopea ha fatto un'offerta di 16 milioni di euro più 2 di bonus, a fronte di una richiesta di 20 milioni senza bonus. Le parti si stanno avvicinando.

Milan-Todibo, prove di dialogo

Vent'anni, cresciuto nel Tolosa, difensore del Barcellona titolare contro l'Inter in Champions League (VIDEO - FOTO). È questo l'identikit del giocatore che il tecnico Pioli cerca per rinforzare la difesa, bucata 24 volte in campionato. Lui è Todibo, e la società rossonera vuole sondare la sua reale voglia di approdare a Milano. Fabio Borini sarebbe invece in uscita, destinazione Genoa.

Le altre manovre di mercato

Attiva in questi giorni anche la Fiorentina, che punta a Duncan del Sassuolo e Meité del Torino. In casa Juventus si parla di un possibile scambio Emre Can con Paredes del Psg, ma l'operazione pare complicata. Se la Sampdoria pensa a Petagna della Spal, la Roma ha messo gli occhi su Mariano Diaz del Real Madrid.