Callejon lascia il Bolivar, il piccolo tifoso lo saluta e scoppia a piangere. VIDEO

Il calciatore Juan Miguel Callejon, fratello gemello del più noto attaccante del Napoli, sta per lasciare il Bolivar. Un piccolo tifoso del club boliviano ha voluto incontrarlo per dirgli addio, ma non è riuscito a trattenere le lacrime. Il bambino, di fronte al suo idolo, si è inginocchiato ed è scoppiato a piangere, per poi implorare Juan di rimanere nella sua squadra del cuore. In risposta, Callejon gli ha regalato la maglia indossata durante l'ultima partita contro il Royal Pari (finita 2-2) e poi si è allontanato visibilmente commosso. Il video dell'incontro è stato diffuso dal programma SportsCenter della rete televisiva Espn.