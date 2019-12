Europa League: risultati, gol e highlights della 6a giornata VIDEO

La sesta e ultima giornata di Europa League regala colpi di scena clamorosi. Il Borussia Moenchengladbach viene clamorosamente eliminato dopo aver guidato il girone J per tutta la serata. I tedeschi si fanno sorprendere dal Basaksehir che al 90' firma il gol vittoria e della qualificazione ai sedicesimi. I turchi conquistano anche il primato del girone grazie al pareggio tra Roma e Wolfsberg. La squadra allenata da Fonseca si qualifica ma spreca la possibilità di passare come prima del girone. Niente da fare invece per la Lazio che non compie l'impresa in casa del Rennes e viene eliminata. A superare i gironi sono Celtic e Cluj. Superano il turno le big Siviglia, Manchester United e Porto, mentre l'altra sorpresa della serata arriva dal girone D dove il Lask Linz supera nettamente lo Sporting Lisbona e si qualifica come prima. Tutti i risultati della sesta e ultima giornata di Europa League e le qualificate ai sedicesimi di finale:

GIRONE A



APOEL-Siviglia 1-0

61’ Savic

Qarabag-Dudelange 1-1

63’ Bougrine (D), 91' Gueye (Q)

Classifica: Siviglia 15, APOEL 10, Qarabag 5, Dudelange 4

GIRONE B

FC Copenaghen-Malmo 0-1

77’ aut. Papagiannopoulos

Dinamo Kiev-Lugano 1-1

45’ Aratore (L), 94' Tsygankov (D)

Classifica: Malmo 11, FC Copenaghen 9, Dinamo Kiev 7, Lugano 3

GIRONE C

Basilea-Trabzonspor 2-0

21’ Widmer, 72’ Stocker

Getafe-Krasnodar 3-0

76’ Cabrera, 79’ Molina, 86' Kenedy

Classifica: Basilea 13, Getafe 12, Krasnodar 9, Trabzonspor 1

GIRONE D

LASK Linz-Sporting Lisbona 3-0

23’ Trauner, 38’ rig. Klauss, 93' Raguz

PSV Eindhoven-Rosenborg 1-1

22’ Helland (R), 63’ Ihattaren (P)

Classifica: LASK Linz 13, Sporting Lisbona 12, PSV Eindhoven 8, Rosenborg 1

GIRONE E

Cluj-Celtic 2-0

49’ Burca, 70’ Djokovic

Rennes-Lazio 2-0

31’ e 87’ Gnagnon

Classifica: Celtic 13, Cluj 12, Lazio 6, Rennes 4

GIRONE F

Eintracht Francoforte-Vitoria Guimaraes 2-3

8’ Rochinha (G), 31’ Da Costa (E), 39’ Kamada (E), 85’ Elmusrati (V), 87' Edwards (V)

Standard Liegi-Arsenal 2-2

47’ Bastien (S), 69’ Amallah (S), 78’ Lacazette (A), 81’ Saka (A)

Classifica: Arsenal 11, E. Francoforte 9, Standard Liegi 8, Guimaraes 5

GIRONE G

Porto-Feyenoord 3-2

14’ Luis Diaz (P), 16’ aut. Malacia (P), 19’ Botteghin (F), 22’ Larsson (F), 33’ T. Soares (P)

Rangers-Young Boys 1-1

30’ Morelos (R), 89' aut Barisic (Y)

Classifica: Porto 10, Rangers 9, Young Boys 8, Feyenoord 5

GIRONE H

Espanyol-CSKA Mosca 0-1

84' Vlasic

Ludogorets-Ferencvaros 1-1

24’ Lukoki (L), 95' Signevich (F)

Classifica: Espanyol 11, Ludogorets 8, Ferencvaros 7, CSKA Mosca 5

GIRONE I

Gent-Oleksandriya 2-1

7’ e 16’ Depoitre (G), 55’ Miroshnichenko (O)

Wolfsburg-Saint Etienne 1-0

52’ Otavio

Classifica: Gent 12, Wolfsburg 11, Saint Etienne 4, Oleksandriya 3

GIRONE J

Borussia Moenchengladbach-Basaksehir 1-2

32’ Thuram (M), 44’ Kahveci (B), 90' Crivelli (B)

Roma-Wolfsberg 2-2

7’ rig. Perotti (R), 10’ aut. Florenzi (W), 19’ Dzeko (R), 64’ Weissman (W)

Classifica: Basaksehir 10, Roma 9, Borussia Moenchengladbach 8, Wolfsberg 6

GIRONE K

Slovan Bratislava-Braga 2-4

42’ Sporar (S), 44’ Fonte (B), 70’ Rahrsalla (S), 72’ Trincao (B), 75’ aut. Bozhikov (B), 93' Paulinho (B)

Wolverhampton-Besiktas 4-0

58’, 63’ e 69’ Diogo Jota, 67’ Dendoncker

Classifica: Braga 14, Wolverhampton 13, Slovan Bratislava 4, Besiktas 3

GIRONE L

Manchester United-AZ Alkmaar 4-0

54’ Young, 58’ e 64’ Greenwood, 62’ rig. Mata

Partizan Belgrado-Astana 4-1

4’ Soumah (P), 22’ e 76’ Sadiq (P), 26’ Asano (P), 79’ Rotariu (A)

Classifica: Manchester United 13, AZ Alkmaar 9, Partizan Belgrado 8, Astana 3