Serviva un punto alla Roma per superare i gironi di Europa League e gli uomini di Fonseca raggiungono l'obiettivo. Un pareggio amaro per i giallorossi che si fanno sorprendere dal Wolfsberg e sprecano la possibilità di conquistare il primo posto del girone.

Ritmi blandi per la Roma che però dopo soli 7 minuti passa in vantaggio. Dzeko viene atterrato in area, l'arbitro Pawson decreta il rigore e Perotti dal dischetto non sbaglia. Il Wolfsberg non si scompone e dopo soli tre minuti trova il pari. Cross dalla sinistra, Florenzi interviene ma in scivolata mette il pallone nella porta sbagliata. I giallorossi non ci stanno e ristabiliscono subito le distanze con Dzeko. Sontuosa verticalizzazione di Diawara che serve Perotti, l'argentino mette in mezzo per l'attaccante bosniaco che da due passi non sbaglia.

Weissman sorprende la Roma

Nella ripresa la Roma torna in campo con poca intraprendenza e si fa sorprendere dal Wolfsberg. Azione di rimessa degli austriaci che al 63' firmano il pareggio con Weissman, bravo di testa a raccogliere un cross dalla sinistra. Fonseca non ci sta e prova a scuotere i suoi con l'ingresso di Pellegrini e Zaniolo. Il loro ingresso permette di alzare il ritmo del gioco e negli ultimi venti minuti la Roma prova a schiacciare gli avversari per trovare il gol vittoria. Il Wolfsberg è però squadra viva e riesce nell'intento di limitare le accelerazioni dei giallorossi. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ci prova Fazio con un diagonale di destro ma Kofler non si fa sorprendere. La grande occasione arriva in pieno recupero con Florenzi che al volo serve in mezzo Dzeko, l'attaccante anticipa il difensore e calcia in controtempo, Kofler compie un autentico miracolo e nega la vittoria alla Roma

Il tabellino di Roma-Wolfsberg

ROMA-WOLFSBERGER 2-2

Roma (4-2-3-1): Mirante (61' Pau Lopez); Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under (66' Pellegrini), Mkhitaryan, Perotti (66' Zaniolo); Dzeko. A disposizione: Kolarov, Jesus, Antonucci, Kalinic. All. Fonseca

Wolfsberg (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Sprangler, Wernitzing (76' Schofl); Liendl; Weissman (91' Hodzic), Niangbo (94' Steiger). A disposizione: Kuttin, Peric, Gollner, Golles All. Sahli

Arbitro: Craig Pawson (Ing)

Marcatori: 7' Perotti, 10' Florenzi (ag), 19' Dzeko, 63' Weissman

Ammoniti: Diawara, Rnic, Wernitzing