Prova di forza del britannico, che ottiene il secondo successo stagionale dopo quello in Australia precedendo un rinato Max Verstappen. Antonelli sale sul podio e conferma il primato nel Mondiale. Male l'altra Ferrari di Leclerc, solo ottavo al traguardo
George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d'Austria di Formula 1. Seconda la Red Bull di Max Verstappen, davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, sul terzo gradino del podio (GLI HIGHLIGHTS). Quarta la McLaren di Oscar Piastri che ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, quinta. Ottava l'altra Rossa di Charles Leclerc. Con il successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo dal compagno di scuderia.