Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, Gp Austria: trionfa Russell. Antonelli è terzo, quinta la Ferrari di Hamilton

Sport
©Ansa

Prova di forza del britannico, che ottiene il secondo successo stagionale dopo quello in Australia precedendo un rinato Max Verstappen. Antonelli sale sul podio e conferma il primato nel Mondiale. Male l'altra Ferrari di Leclerc, solo ottavo al traguardo

ascolta articolo

George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d'Austria di Formula 1. Seconda la Red Bull di Max Verstappen, davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, sul terzo gradino del podio (GLI HIGHLIGHTS). Quarta la McLaren di Oscar Piastri che ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, quinta. Ottava l'altra Rossa di Charles Leclerc. Con il successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo dal compagno di scuderia.

Russell
©Ansa

Sport: Ultime notizie

Mondiali 2026, Giordania-Argentina 1-3. Al via oggi i sedicesimi. LIVE

live Sport

L'Argentina ha battuto la Giordania segnando 3 gol contro uno. Vittoria anche per l'Inghilterra...

Mondiali 2026, Messi primo a segnare per 7 partite di fila. I record

Sport

Il 10 argentino, in gol contro la Giordania, allunga in vetta alla classifica dei marcatori e...

Mondiali 2026, le classifiche finali di tutti i gironi

Sport

Dall'11 giugno al 19 luglio 2026 si disputa in Canada, Messico e Stati Uniti la FIFA World Cup...

Mondiali 2026, i risultati di stanotte: festa Argentina e Inghilterra

Sport

Grande festa per l'Argentina che si qualifica ai sedicesimi di finale dei Mondiali come capolista...

Mondiali, Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana

Sport

Più tardi si conclude la prima fase anche con Congo-Uzbekistan e Colombia-Portogallo e poi ancora...

Sport: I più letti