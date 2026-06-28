Podio tutto targato Aprilia nel Gran Premio d'Olanda della MotoGp. Sul circuito di Assen ha conquistato il successo, il primo della sua carriera nella classe regina, il giapponese Ai Ogura con la moto non ufficiale del team Trackhouse. Ogura ha preceduto compagno di squadra Raul Fernandez, secondo, e l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin, terzo. Quarta la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio davanti alla Ducati del team Gresini di Alex Marquez, quinto, e a Marc Marquez sesto su Ducati ufficiale.

Brutta caduta nei primi giri per Bezzecchi

Brutto incidente al via per il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, scivolato al terzo giro e sballottato fuori dalla pista dalla sua Aprilia. Bezzecchi stava lottando per il terzo posto con Marc Marquez. A seguito della caduta, Bezzecchi è stato immediatamente ricoverato presso il Centro medico del circuito, dove è stato sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico, incluso il direttore medico della MotoGP, Ángel Charte. Gli esami clinici iniziali - fa sapere l'Aprilia - hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche. Tuttavia, a causa del forte dolore e cervicale derivante dall'impatto, l'équipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all'Ospedale Universitario di Groningen.