Nell'ultima prova del Mondiale di Formula Uno, Lewis Hamilton - già campione - domina e trionfa ad Abu Dhabi (FOTO). Max Verstappen finisce secondo dopo il duello con Charles Leclerc, che va sul podio. Straordinaria rimonta di Valtteri Bottas, che da ultimo termina quarto davanti all'altro ferrarista Sebastian Vettel.

La gara

Lewis Hamilton (CHI È) scatta bene dalla pole position conquistata sabato e lascia tutti dietro. Ottima partenza anche per Charles Leclerc, che sorpassa Verstappen e si porta in seconda posizione all'inseguimento del campione del mondo. Curva dopo curva, la gara del pilota monegasco - amareggiato dopo il contatto con Vettel nel Gp del Brasile - è senza sbavature: per lui c'è anche il giro veloce. Eppure Verstappen rosicchia decimo su decimo al ferrarista, e al giro 32 lo riprende e lo passa. Vettel rimane invece più staccato, ma sempre a ridosso del podio. Hamilton sembra stia affrontando un'altra gara: il suo ritmo è pauroso, dà 13 secondi a Verstappen e 'ruba' il giro veloce al monegasco. Da sottolineare la rimonta di Bottas, che si ritrova nelle posizioni che contano dopo essere partito dal fondo per penalità. Bello il duello cui danno vita Sergio Perez e Nicolas Hulkenberg per l'ottava posizione. Nel finale di gara, con Hamilton e Verstappen ormai lontani, l'attenzione del pubblico si concentra sulla lotta tra Bottas e Leclerc per la conquista del terzo gradino del podio e su quella tra Vettel e Albon per il quinto posto. Dopo 55 giri Hamilon trionfa su Verstappen mentre il pilota monegasco tiene dietro il finlandese.